Stage Flamenco Tientos Danse Salle Béranger Le Mans

Stage de danse avec Eva Luisa et Emilio Cortés. Suite au Spectacle Amar y Bailar, Eva Luisa et Emilio Cortés proposent de nous faire découvrir le palo (rythme flamenco) Tientos, à travers les percussions corporelles typiques du flamenco que sont les palmas, le chant et la danse. Stages tous niveaux.

Les stages sont indépendants, il n’est pas nécessaire de suivre l’intégralité.

Si vous souhaitez appréhender l’entièreté de l’essence du palo nous vous conseillons toutefois de suivre les trois modules.

https://www.helloasso.com/associations/danses-et-vibrations/evenements/stage-flamenco

10h 11h Palmas Percussions corporelles Eva Luisa

11h 12h30 Chant Emilio Cortés

Pour les personnes qui le souhaitent, les 30 dernières minutes du stage de danse seront consacrées à une mise en commun des connaissances apprises sur les deux modules précédents, les participants pourront donc accompagner la danse au chant et palmas. .

Salle Béranger 12 rue Béranger Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire dansesetvibrations@gmail.com

Dance workshop with Eva Luisa and Emilio Cortés. Following the Amar y Bailar show, Eva Luisa and Emilio Cortés propose to introduce us to palo (flamenco rhythm) Tientos, through the typical flamenco body percussion of palmas, singing and dancing. Courses for all levels.

