Stage « Flip Book » à la Maison de la bd Maison de la bd Blois 13 – 17 avril sur inscription, 42.50 € par participant

Viens créer ton livre animé et mettre en action ton cartoon de poche !

Pour les enfants de 8 à 12 ans

Stage « Flip Book » animé par Sébastien Duforestel :

Du lundi 13 au vendredi 17 avril, de 14h à 16h

Viens créer ton livre animé et mettre en action ton cartoon de poche ! Au programme : Choix du sujet, composition d’un mouvement et réalisation de ton folioscope.

Tarif : 42.50€* par participant

Pour l’inscription, via HelloAsso : [https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/stage-flip-book-pour-les-8-12-ans-2](https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/stage-flip-book-pour-les-8-12-ans-2)

*En cas de désistement 7 jours, ou moins, avant le stage, aucun remboursement ne sera effectué.

La Maison de la bd se charge de mettre à disposition le matériel nécessaire pour le bon déroulement des stages.

[https://www.maisondelabd.com/education/cours-a-l-annee-stages-et-formations/1222-stages-2-printemps-a-la-maison-de-la-bd](https://www.maisondelabd.com/education/cours-a-l-annee-stages-et-formations/1222-stages-2-printemps-a-la-maison-de-la-bd)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-17T16:00:00.000+02:00

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bd.boum@orange.fr 0254424922 https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/stage-flip-book-pour-les-8-12-ans-2 https://www.maisondelabd.com/education/cours-a-l-annee-stages-et-formations/1222-stages-2-printemps-a-la-maison-de-la-bd

Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS Centre Blois 41000 Loir-et-Cher



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