Stage foot Dunières
Stage foot Dunières lundi 13 avril 2026.
Stage foot
Dunières Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – 40 EUR
40€ Hors club 35€ licencié club
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Du 13 au 17 avril Le club (Groupement Haut Pays du Velay) organise un stage de football pour les catégories U13, U14 et U15 ! Une semaine placée sous le signe du sport, du plaisir et de la convivialité avec de nombreuses activités .
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Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
April 13 to 17: The club (Groupement Haut Pays du Velay) is organizing a soccer camp for the U13, U14 and U15 categories! A week dedicated to sport, fun and conviviality, with a wide range of activities.
L’événement Stage foot Dunières a été mis à jour le 2026-03-13 par Haut Pays du Velay Tourisme