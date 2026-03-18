Stage foot

Dunières Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 40 EUR

40€ Hors club 35€ licencié club

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Du 13 au 17 avril Le club (Groupement Haut Pays du Velay) organise un stage de football pour les catégories U13, U14 et U15 ! Une semaine placée sous le signe du sport, du plaisir et de la convivialité avec de nombreuses activités .

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Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

April 13 to 17: The club (Groupement Haut Pays du Velay) is organizing a soccer camp for the U13, U14 and U15 categories! A week dedicated to sport, fun and conviviality, with a wide range of activities.

L’événement Stage foot Dunières a été mis à jour le 2026-03-13 par Haut Pays du Velay Tourisme