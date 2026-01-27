STAGE FOOT ESTH 16-20 FEVRIER 2026 Thury-Harcourt-le-Hom
6 Rue Jean Honore Fragonard Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Début : Lundi Lundi 2026-02-16 08:30:00
fin : 2026-02-20 18:00:00
2026-02-16
Rejoignez nous pour 5 journées intenses de football et autres activités, du 16 au 20 Février 2026. Ouvert aux catégories U8 à U14, ce stage promet des moments de passion, de progrès et de plaisir sur les terrains. Ne manquez pas cette occasion de vous améliorer et de vous épanouir dans le jeu ! .
6 Rue Jean Honore Fragonard Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 74 08 90 45
AESTHETIC FOOTBALL COURSE 16-20 FEBRUARY 2026
