STAGE FOOT ESTH 16-20 FEVRIER 2026

6 Rue Jean Honore Fragonard Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-02-16 08:30:00

fin : 2026-02-20 18:00:00

Date(s) :

2026-02-16

STAGE FOOT ESTH 16-20 FEVRIER 2026

Rejoignez nous pour 5 journées intenses de football et autres activités, du 16 au 20 Février 2026. Ouvert aux catégories U8 à U14, ce stage promet des moments de passion, de progrès et de plaisir sur les terrains. Ne manquez pas cette occasion de vous améliorer et de vous épanouir dans le jeu ! .

6 Rue Jean Honore Fragonard Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 74 08 90 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : STAGE FOOT ESTH 16-20 FEVRIER 2026

AESTHETIC FOOTBALL COURSE 16-20 FEBRUARY 2026

L’événement STAGE FOOT ESTH 16-20 FEVRIER 2026 Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Suisse Normande