stage forge à l’Ecomusée Saulgé

stage forge à l'Ecomusée

Lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 215 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

Et si vous veniez pendant une journée à l'Écomusée pour vous initier à cet art avec un forgeron passionné par les couteaux ! Grégory a commencé par la ferronnerie d'art et s'est ensuite orienté vers la forge des lames. Il partage son art et sa passion et propose la fabrication d'un couteau à partir de pièces de récupération en acier. Il reste 2 places pour le stage du 23 février. D'autres dates possibles, uniquement le lundi, sur demande. Tarif 215€/personne .

Lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

