Stage forge d’une journée à l’Ecomusée du Montmorillonnais

Saulgé Vienne

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

2026-02-09

Participez à une journée de stage forge à l’Écomusée du Montmorillonnais. Le stage est encadré par un forgeron passionné, Grégory. Que vous soyez débutant ou déjà forgeron ce stage vous initiera à l’art de la forge et vous repartirez avec votre création (lame/couteau)

Les stages se déroulent uniquement le lundi (sur réservation préalable) sur le site de l’Écomusée à Juillé (Saulgé), encadrement personnalisé.

Le tarif comprend tout ce qui est lié au stage forge (de l’encadrement par un professionnel aux matériels et combustibles ainsi que l’utilisation d’une forge…) Tout est compris sauf votre repas (pique–nique à apporter cuisine mise à disposition des stagiaires)

Tarifs des stages achetés en 2025 215€ .

Juillet Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

