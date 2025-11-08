Stage formation

Clergoux Corrèze

Le programme parcourt les connaissances essentielles en identification des plantes (botanique, jeunes pousses, familles, confusions, toxiques, législation de la cueillette, bio indication…)

Et la cuisine des plantes sauvages comestibles, pour vous permettre d’accéder à une alimentation plus saine.

Le stage se déroule intégralement en extérieur, quelles que soient les conditions météo (y compris en cas de pluie).

En effet, en immersion, vous ferez le parcours de la description à l’identification, et monterez rapidement en confiance et en autonomie.

Clergoux 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 67 37 71 gouteusesmauvaisherbes@gmail.com

