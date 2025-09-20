Stage Four Terre et Paille Micro-ferme de la Bastardière Porcaro

Micro-ferme de la Bastardière 6, Le Guiny Porcaro Morbihan

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Venez apprendre à construire un four en briques de terre crue! Sur deux jours, en groupes de huit, vous apprendrez à construire ensemble un four: préparation du mortier de terre, fabrication des briques, préparation de la sole, édification de la voûte, pose de l’isolation terre-paille, etc… Une courte partie théorique étoffée par des enseignements pratiques!

Informations et réservation: 06 76 01 53 56 bastardiere@ouvaton.org

Tarifs: 140€ les 2 jours (repas inclus) .

Micro-ferme de la Bastardière 6, Le Guiny Porcaro 56380 Morbihan Bretagne +33 6 76 01 53 56

