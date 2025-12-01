Stage fresque des monuments du 18e Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Pendant ce stage, les jeunes auront l’occasion de concevoir et réaliser une fresque inspirée de l’histoire de l’architecture et de l’énergie du quartier. Les participants découvriront différentes techniques de dessin et de peinture murale, apprendront à travailler en équipe et laisseront leur trace sur les murs du CPA Binet !

Plongez dans l’univers de la création collective !

Du lundi 29 décembre 2025 au samedi 31 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 14h00 à 16h30

payant

20,25 euros.

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans.

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/stage/4613/16-vacances-de-noel-stage-fresque-monuments-du-18eme-11-15-ans-du-29-au-31-decembre-2025-de-14h-a-16h30.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/