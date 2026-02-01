Stage fresque des monuments du 18e Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Pendant ce stage, les jeunes auront l’occasion de concevoir et réaliser une fresque inspirée de l’histoire de l’architecture et de l’énergie du quartier. Les participants découvriront différentes techniques de dessin et de peinture murale, apprendront à travailler en équipe et laisseront leur trace sur les murs du CPA Binet !

Plongez dans l’univers de la création collective !

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

payant

27 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T15:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T14:00:00+02:00_2026-02-23T16:00:00+02:00;2026-02-24T14:00:00+02:00_2026-02-24T16:00:00+02:00;2026-02-25T14:00:00+02:00_2026-02-25T16:00:00+02:00;2026-02-26T14:00:00+02:00_2026-02-26T16:00:00+02:00;2026-02-27T14:00:00+02:00_2026-02-27T16:00:00+02:00

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/stage/4823/16-vacances-de-fevrier-stage-fresque-monuments-du-18eme-7-11-ans-du-23-au-27-fevrier-2026-de-14h-a-16h.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/



Afficher la carte du lieu Centre Paris’ Anim Binet et trouvez le meilleur itinéraire

