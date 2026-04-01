Saint-André-de-Lancize

STAGE GALOP 3/4/5

Ferme équestre des Mourènes Saint-André-de-Lancize Lozère

Tarif : 70 – 70 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 09:30:00

fin : 2026-04-28 17:00:00

Date(s) :

2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01

Stage galop 3/4/5 du lundi 27 avril au vendredi 1er mai de 9h30 à 17h.

70€ la journée, 300€ la semaine.

Pendant les vacances, venez à la ferme équestre des Mourènes pour le stage galop 3/4/5 du lundi 27 avril au vendredi 1er mai de 9h30 à 17h.

70€ la journée, 300€ la semaine. .

Ferme équestre des Mourènes Saint-André-de-Lancize 48240 Lozère Occitanie +33 6 85 35 17 85

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English :

Gallop 3/4/5 course from Monday April 27th to Friday May 1st, 9.30am to 5pm.

70? per day, 300? per week.

L’événement STAGE GALOP 3/4/5 Saint-André-de-Lancize a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes