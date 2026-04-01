Stage Galops 2/3 Lieu-dit Rabine des Portes Lamballe-Armor
Stage Galops 2/3 Lieu-dit Rabine des Portes Lamballe-Armor mercredi 22 avril 2026.
Lamballe-Armor
Stage Galops 2/3
Lieu-dit Rabine des Portes Lamballe Equitation Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-23 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Pour se perfectionner et se préparer au passage des galops. Sur réservation, places limitées. .
Lieu-dit Rabine des Portes Lamballe Equitation Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 92 92
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English :
L’événement Stage Galops 2/3 Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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