Stage : Gaming design, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Stage : Gaming design 20 – 24 avril Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Inscription sur Teliss

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T10:00:00+02:00 – 2026-04-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T13:00:00+02:00

Stage : Gaming design

Ce stage initie les jeunes au monde de la création vidéoludique. Ils découvrent les bases de la conception de jeux vidéo : inventer des personnages, construire des univers, imaginer des règles.

L’approche est ludique et adaptée aux débutants.

À travers des logiciels simples, ils apprennent à transformer leurs idées en prototypes jouables. Le stage développe à la fois créativité, logique et sens critique. Les jeunes travaillent en petits groupes, favorisant l’échange d’idées et la coopération. L’objectif est de comprendre que derrière chaque jeu se cache un vrai processus de création. Les participants découvrent aussi l’importance du graphisme et du storytelling. Une initiation qui ouvre les portes d’un univers passionnant et innovant.

Du lundi 20 au vendredi 24 avril de 10h à 13h

Ouverture des inscriptions mardi 24 mars à 9h

Pour les 11-15 ans, Inscription sur Teliss, tarif en fonction du quotient familial

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://teliss.ville-issy.fr/guard/login »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Comment « fabriquer » un jeu vidéo ? Une approche ludique. CLAVIM

gr8effect de pixabay