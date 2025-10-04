Stage Germe de clown Salle polyvalente Audrix

Stage Germe de clown

Salle polyvalente 121 route de Saint chamassy Audrix Dordogne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

Un stage pour découvrir ou re-découvrir les premiers émois de clown, avec Marie Guichard de l’association Envie de jeu.

Etre en contact avec l’émotion présente, et laisser vivre ce qui vient ici et maintenant.

Des jeux, des improvisations avec le masque, des solos, des duos, et d’autres surprises.

Pas de préparation, pas d’ enjeu,… que du jeu ! Pas de jugement, pas d’ analyse, pas d’explication, une expérience à vivre.

Pour éclabousser votre quotidien de quelques étincelles de rire et de poésie…

Pré-requis aucun. Ouvert à tous débutants et clowns déjà « nés ».

Prix adapté pour les situations particulières (nous contacter) .

Salle polyvalente 121 route de Saint chamassy Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 26 53 24 contact@envie-de-jeu.com

