Stage Gouzon

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Stage vibratoire avec Amir OORZAK chaman de Sibérie ( TOUVA)

Au programme danse, chant diaphonique et respiration méthode traditionnelle issue du chamanisme sibérien.

Places limitées sur réservation. .

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine

