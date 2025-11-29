Stage Gouzon
Stage Gouzon samedi 29 novembre 2025.
2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
Stage vibratoire avec Amir OORZAK chaman de Sibérie ( TOUVA)
Au programme danse, chant diaphonique et respiration méthode traditionnelle issue du chamanisme sibérien.
Places limitées sur réservation. .
2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93
