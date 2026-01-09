Stage grandes marionnettes Brioude
Stage grandes marionnettes Brioude samedi 7 février 2026.
Stage grandes marionnettes
2 rue des vignes Brioude Haute-Loire
Tarif : 180 – 180 – 180 EUR
pour les 5 jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-07 2026-05-01
Le TACT de Brioude vous propose 2 sessions de stage spécialisé grandes marionnettes , de la fabrication à la manipulation.
.
2 rue des vignes Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 21 26 46 letact@riseup.net
English :
Brioude’s TACT offers 2 sessions of specialized training in large puppets , from fabrication to manipulation.
