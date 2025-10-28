Stage gratuit « Découverte du Tennis de Table » Pôle Associatif Saint-Dizier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-28T14:00:00+01:00 – 2025-10-28T17:00:00+01:00

Fin : 2025-10-30T14:00:00+01:00 – 2025-10-30T17:00:00+01:00

Le club du CSB Tennis de Table propose un stage gratuit « Découverte du Tennis de Table » les 28, 29 et 30 octobre de 14h à 17h.

Le stage se déroulera au Pôle Associatif de Vergy et sera encadré par des animateurs et relanceurs diplômés.

Une belle occasion de découvrir ce sport dans une ambiance conviviale et encadrée.

Pôle Associatif 14 rue de Vergy, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 06 60 67 64 58

