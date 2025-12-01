Stage gratuit vacances de décembre – Accro-sport 8-13 ans au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour un stage gratuit d’accro-sport ! Initiez vos enfants à cette discipline pendant les vacances de décembre !

Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose un stage gratuit d’accro-sport pendant les vacances de décembre !

Du lundi 29 décembre 2025 au mardi 30 décembre 2025 :

lundi, mardi

de 16h30 à 18h00

gratuit

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 13 ans.

début : 2025-12-29T17:30:00+01:00

fin : 2025-12-30T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-29T16:30:00+02:00_2025-12-29T18:00:00+02:00;2025-12-30T16:30:00+02:00_2025-12-30T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/