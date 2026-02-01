Stage Gravure à la pointe sèche avec Iffic Le Bloas Les Térébinthes Crozon

Stage Gravure à la pointe sèche avec Iffic Le Bloas

Les Térébinthes 11 Rue du Moulin du Chat Crozon Finistère

Début : 2026-02-23 10:00:00

fin : 2026-02-27 12:30:00

2026-02-23

Découvrir ou développer les techniques de la gravure à la pointe sèche. Matériel à prévoir: crayons, papier à dessin et calque. .

Les Térébinthes 11 Rue du Moulin du Chat Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 60 11 29 51

