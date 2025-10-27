STAGE GRAVURE Atelier Beaux-Arts Paris

Stage GRAVURE « MULTI-MATRICES COULEURS »

Ce stage vous invitera à la création d’une gravure en couleurs sur plusieurs plaques en utilisant toutes les techniques de la taille-douce : pointe sèche, eau-forte, aquatinte, gravure au sucre…

Valentin Duhamel vous accompagnera dans votre projet d’impression. L’image sera réalisée en divisant les couleurs sur plusieurs plaques de cuivre, superposées lors de l’impression. Toutes les techniques de la gravure sur métal pourront être utilisées pour ce projet : la pointe sèche, l’eau-forte, l’aquatinte, la gravure au sucre par soulèvement de vernis…

Dans un premier temps, chaque projet devra être pensé : dessins préparatoires, choix du format, nombre de couleurs, de plaques et surtout choix des techniques de gravure en fonction des effets graphiques recherchés. À la fin de cette étape, un assemblage sur calques sera réalisé afin de visualiser l’image finale.

Dans un second temps, viendra la création des matrices puis le travail sur le Bon à Tirer qui consiste à régler les couleurs de chaque plaque. La dernière étape sera consacrée à l’impression de cette estampe en couleurs. Ainsi, vous repartirez avec une édition de son image en plusieurs exemplaires.

Matériel à apporter :

une blouse, un carnet, du matériel pour dessiner, un bon cutter et des pinceaux.

Intervenant : Valentin Duhamel

Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 460 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 1200 € TTC

Dates : du 02 au 06 Mars 2026

Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Inscription par email à l’adresse public@paris-ateliers.org ou par téléphone 01 44 61 87 80.

Ce stage de gravure multi-matrices couleurs explore les techniques de la taille-douce (pointe sèche, eau-forte, aquatinte…) pour créer et imprimer une estampe en plusieurs plaques et couleurs.



Tous niveaux

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Atelier Beaux-Arts 5, rue des Beaux-Arts 75006 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org