STAGE GRAVURE Atelier Pajol Paris

Stage ouvert à tous, débutant ou souhaitant approfondir ces techniques.

Prérequis : notions de dessin

Objectifs du stage :

Réaliser une eau-forte dans l’apprentissage des nombreuses opérations successives qu’elle requière (préparation de la plaque, gestion des temps d’acide, préparation des papiers, encrage, impression).

Créer des épreuves d’états afin de travailler sur l’élaboration d’une image par la superposition des techniques (eau-forte successives sur une même plaque, mais aussi intervention à la pointe sèche, pause d’aquatinte…).

Expérimenter (faire des tirages d’essai, créer une estampe en plusieurs plaques, jouer avec différents encrages, imprimer sur chine-collé peints à la main…).

Découvrir l’aquatinte (pose de la résine sur une plaque gravée à l’eau forte et morsures dans l’acide en créant plusieurs valeurs, découverte de nombreux jeux possibles qu’offre cette technique – aquatinte au sucre, au sel, fausse manière noire, crayon lithographique.

A fournir :

3 plaques de cuivre 15×20 + sa trousse personnelle. Prévoir des gants, un tablier et un masque.

Vous êtes invités à apporter un dessin sur un papier fin à la taille de la plaque.

Intervenante : Florence Hinneburg

Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 460 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 1200 € TTC

Dates : du 23 au 28 Février 2026

Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Ce stage d’initiation à l’eau-forte et à l’aquatinte permet d’explorer les techniques de gravure sur cuivre, de la préparation de la plaque à l’impression, pour créer des estampes uniques et expérimentales.



Tous niveaux – notions de dessin requises

Du lundi 23 février 2026 au samedi 28 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 17h00

payant

Public adultes.

Atelier Pajol 16, esplanade Nathalie Sarrault 75018 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org