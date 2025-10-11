Stage gravure, les papillons du lépidoptériste ! Maison de quartier de la Bottière Nantes

Stage gravure, les papillons du lépidoptériste ! Maison de quartier de la Bottière Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 10:00 – 12:00

Gratuit : non 10 € 10 € l’adhésion10 € la séance Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 12

LE PAVILLON, lieu dédié aux arts visuels en annexe de la Maison de quartier Bottière, est un espace expérimental porté par l’association TWO POINTS. Cette forme hybride fait se croiser les pratiques artistiques professionnelles et amateurs autour d’un espace des pratiques, d’un espace d’exposition et l’accueil d’artistes en résidences. Si tu as entre 8 et 12 ans, stage arts plastiques au Pavillon, maison de quartier Bottière 1 fois par mois. Stage gravure, les papillons du lépidoptériste ! Dessiner, graver sur linoleum et encrer, pochette à customiser pour classer les gravures

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr 0663548931 https://assotwopoints.blogspot.com