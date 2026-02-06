Stage greffage de fruitiers à Saint-Michel-Léparon La Roche-Chalais
Stage greffage de fruitiers à Saint-Michel-Léparon La Roche-Chalais mercredi 4 mars 2026.
Stage greffage de fruitiers à Saint-Michel-Léparon
Jardin de la Salamandre La Roche-Chalais Dordogne
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Stage de greffage de fruitiers au Jardin de la Salamandre à Saint-Michel-Léparon
Stage sur la journée, 80€
Renseignements et inscription: 05 53 82 43 06
Jardin de la Salamandre La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 43 06
English : Stage greffage de fruitiers à Saint-Michel-Léparon
Fruit tree grafting course at Jardin de la Salamandre in Saint-Michel-Léparon, France
Full-day course, 80?
Information and registration: 05 53 82 43 06
