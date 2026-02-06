Stage greffage de fruitiers à Saint-Michel-Léparon La Roche-Chalais

Stage greffage de fruitiers à Saint-Michel-Léparon

Jardin de la Salamandre La Roche-Chalais Dordogne

Stage de greffage de fruitiers au Jardin de la Salamandre à Saint-Michel-Léparon

Stage sur la journée, 80€

Renseignements et inscription: 05 53 82 43 06

Jardin de la Salamandre La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 43 06

Fruit tree grafting course at Jardin de la Salamandre in Saint-Michel-Léparon, France

Full-day course, 80?

Information and registration: 05 53 82 43 06

