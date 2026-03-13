Stage Guérir sa lignée Espace Essentiel Relans Relans
Stage Guérir sa lignée Espace Essentiel Relans Relans samedi 11 avril 2026.
Stage Guérir sa lignée
Espace Essentiel Relans 17 Grande Rue Relans Jura
Tarif : 210 – 210 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Au travers de ce stage, je vous propose de découvrir les liens transgénérationnels et la manière dont ils fonctionnent, leurs causes, leurs répercutions dans tout les domaines de nos vies: affectif, professionnel, relationnel, psychologique ou même physique.
Je vous présenterais la manière dont je travaille en psychogénéalogie qui diffère de ce qui se fait habituellement.
Nous irons à la recherche du lien le plus perturbant pour vous et nous décrypterons en profondeur comment il se manifeste dans votre vie et dans votre lignée.
Enfin, au terme de ce cheminement personnel et collectif, viendra pour vous le temps de vous libérer du poids du passé en n’en conservant que le meilleur…
Au plaisir de partager ces moments avec vous… .
Espace Essentiel Relans 17 Grande Rue Relans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 12 55 03 marie-line.guinchard@orange.fr
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English : Stage Guérir sa lignée
L’événement Stage Guérir sa lignée Relans a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme JurAbsolu