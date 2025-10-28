STAGE HALLOWEEN THRILLER M.JACKSON Grenade
STAGE HALLOWEEN THRILLER M.JACKSON Grenade mardi 28 octobre 2025.
STAGE HALLOWEEN THRILLER M.JACKSON
FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne
Ce stage, ouvert à tous de 6 à 99 ans, est animé par Tiphaine GARCIA.
Vous avez également la possibilité de venir regarder gratuitement le film à la fin de l’atelier. 15 .
FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com
English :
This workshop, open to everyone aged 6 to 99, is led by Tiphaine GARCIA.
German :
Dieser Workshop, der für alle von 6 bis 99 Jahren offen ist, wird von Tiphaine GARCIA geleitet.
Italiano :
Questo corso, aperto a tutti i cittadini di età compresa tra i 6 e i 99 anni, è condotto da Tiphaine GARCIA.
Espanol :
Este curso, abierto a todas las personas de 6 a 99 años, está dirigido por Tiphaine GARCIA.
