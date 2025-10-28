STAGE HALLOWEEN THRILLER M.JACKSON Grenade

STAGE HALLOWEEN THRILLER M.JACKSON Grenade mardi 28 octobre 2025.

STAGE HALLOWEEN THRILLER M.JACKSON

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Ce stage, ouvert à tous de 6 à 99 ans, est animé par Tiphaine GARCIA.

Vous avez également la possibilité de venir regarder gratuitement le film à la fin de l’atelier. 15 .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

English :

This workshop, open to everyone aged 6 to 99, is led by Tiphaine GARCIA.

German :

Dieser Workshop, der für alle von 6 bis 99 Jahren offen ist, wird von Tiphaine GARCIA geleitet.

Italiano :

Questo corso, aperto a tutti i cittadini di età compresa tra i 6 e i 99 anni, è condotto da Tiphaine GARCIA.

Espanol :

Este curso, abierto a todas las personas de 6 a 99 años, está dirigido por Tiphaine GARCIA.

