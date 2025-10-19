Stage Haltayoga Les Hôpitaux-Vieux

Stage Haltayoga

Résidence le Sommet Les Hôpitaux-Vieux Doubs

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-24

Yoga et méditation

Yoga intensif 15

Massage en option et accés au sauna et à la piscine .

Résidence le Sommet Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +41 76 276 59 13 celinebugnon1402@gmail.com

