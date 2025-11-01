Stage Hatha Yoga « Souffle d’Automne » L’origami des grands lacs Biscarrosse

Stage Hatha Yoga « Souffle d’Automne »

L’origami des grands lacs 247 Rue des Vignerons Biscarrosse Landes

Une journée complète de Hatha Yoga, entre souffle, ancrage et mantras, pour faciliter le changement de saison. On laisse aller ce qui ne nous sert plus pour accueillir plus sereinement la saison hivernale.

Accueil à partir de 9h, boissons chaudes.

Cercle d’ouverture 9h30

Pratique 10h30-12h30/14h-16h30

Cercle de clôture 16h30-17h30

Pratique de Hatha Yoga, Yoga Nidra, Pranayama, Chant de mantras, Mudras, Visualisations. Adapté à tous les niveaux.

Déjeuner végétarien compris dans le tarif de la journée. .

L’origami des grands lacs 247 Rue des Vignerons Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 48 13 67 soham.yoga.et.bien.etre@gmail.com

