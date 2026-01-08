Stage Herboristerie à Saint-Rémy Saint-Rémy
2 Place de l’Église Saint-Rémy Deux-Sèvres
Tarif : – – 30 EUR
Début : 2026-01-17
Stage Herboristerie
Les secrets de la formulation d’une tisane
Accompagné par une praticienne en herboristerie, associez des plantes entre elles pour créer une véritable synergie en faveur de l’équilibre et du bien-être de votre organisme et repartez avec votre sachet de tisane sur-mesure.
