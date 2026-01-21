Stage Hip hop 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Ce stage permet aux 7-10 ans de découvrir ou d’approfondir les bases du hip hop à travers grooves, pas fondamentaux et chorégraphies dynamiques.

Une expérience collective et motivante.

Bouger, apprendre et s’exprimer en rythme à travers l’énergie de la danse hip hop

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h30 à 15h00

payant Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



