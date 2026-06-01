Stage Hip-Hop Espace Pierre DAVENIES Salle d’Angos Navailles-Angos
Stage Hip-Hop Espace Pierre DAVENIES Salle d’Angos Navailles-Angos mercredi 10 juin 2026.
Navailles-Angos
Stage Hip-Hop
Espace Pierre DAVENIES Salle d’Angos 52 Rue du Bourg Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:30:00
fin : 2026-06-10 15:30:00
Date(s) :
2026-06-10
Stage de Hip-Hop avec Julia. 14h30 pour les 7/11 ans. 15h45 pour les + 12 ans. Prévoir une tenue sport confortable (de préférence jogging , des baskets et une bouteille d’eau). Sur inscription. A partir de 7 ans. .
Espace Pierre DAVENIES Salle d’Angos 52 Rue du Bourg Navailles-Angos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 37 24 33 foyerruralnavaillesangos@gmail.com
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English : Stage Hip-Hop
L’événement Stage Hip-Hop Navailles-Angos a été mis à jour le 2026-06-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran