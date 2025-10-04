Stage Hip-hop new style SALLE DE DANSE DE LA VISITATION Dole
Stage Hip-hop new style SALLE DE DANSE DE LA VISITATION Dole samedi 4 octobre 2025.
Stage Hip-hop new style
SALLE DE DANSE DE LA VISITATION 9 Rue Sombardier Dole Jura
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2025-10-04 14:30:00
fin : 2025-10-04 16:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Stage Hip-hop new style animé par Shanna Arbez .
SALLE DE DANSE DE LA VISITATION 9 Rue Sombardier Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com
