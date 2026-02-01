Stage hip-hop & parcours Gymnase Le Faouët

Stage hip-hop & parcours

Gymnase Cours Carré Le Faouët Morbihan

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

2026-02-25

Ton enfant aime bouger ? Danser ? S’amuser ? Ce stage est fait pour lui ! Pour les 5-20 ans. Places limitées. .

Gymnase Cours Carré Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 01 12 66 76

