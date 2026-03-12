Stage hip-hop printemps Espace Jemmapes Paris
Stage hip-hop printemps Espace Jemmapes Paris lundi 27 avril 2026.
Un stage tous niveaux, adultes, de découverte des bases de la danse Hip-Hop.
Les exercices, sollicitant une maitrise du corps comme de l’esprit, emprunteront autant aux figures de
styles anciennes que nouvelles.
L’émulation d’équipe et l’inventivité de chacun trouveront toute leur place.
Animé par Yannick
Plus qu’une danse, le hip-hop se veut un mouvement, une attitude, un état d’esprit.
Du lundi 27 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 19h00 à 20h00
payant
16 – 26 ans : 2,70 euros / heure
+ 26 ans : Tarif soumis au quotient familial
(+ 5 euros en cas de première inscription).
Public adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-27T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-27T19:00:00+02:00_2026-04-27T20:00:00+02:00;2026-04-28T19:00:00+02:00_2026-04-28T20:00:00+02:00;2026-04-29T19:00:00+02:00_2026-04-29T20:00:00+02:00;2026-04-30T19:00:00+02:00_2026-04-30T20:00:00+02:00
Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 L’espace Jemmapes est l’un des quatre centres Paris Anim’ du 10e arrondissement. Situé sur les berges du Canal Saint-Martin, l’espace Jemmapes regorge d’activités et de propositions culturelles et artistiques pour tous les âges, toutes les envies, tous les projets.Paris
https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-hip-hop-adultes-printemps +33148033322 info-ej@crl10.net
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