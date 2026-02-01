STAGE HIP HOP Le 26 Bis Atelier Danse Saint-Brieuc

STAGE HIP HOP

Le 26 Bis Atelier Danse 26Bis Rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 13:30:00

fin : 2026-02-20 19:45:00

Date(s) :

2026-02-19

Vibrer, danser Hip Hop pendant les vacances de février!

2 jours de stage avec Angélique THEREZIEN, Collectif La Fierté des Nôtres.

Stage ouvert à TOUS.TES! débutants ou confirmés, si vous souhaitez découvrir, renforcer vos acquis et/ou continuer à apprendre au côté d’une autre artiste du milieu Hip Hop!

Venez, vibrez, dansez hip Hop! .

Le 26 Bis Atelier Danse 26Bis Rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 75 28 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement STAGE HIP HOP Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-02-13 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme