STAGE HIP HOP Le 26 Bis Atelier Danse Saint-Brieuc
STAGE HIP HOP Le 26 Bis Atelier Danse Saint-Brieuc jeudi 19 février 2026.
STAGE HIP HOP
Le 26 Bis Atelier Danse 26Bis Rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 13:30:00
fin : 2026-02-20 19:45:00
Date(s) :
2026-02-19
Vibrer, danser Hip Hop pendant les vacances de février!
2 jours de stage avec Angélique THEREZIEN, Collectif La Fierté des Nôtres.
Stage ouvert à TOUS.TES! débutants ou confirmés, si vous souhaitez découvrir, renforcer vos acquis et/ou continuer à apprendre au côté d’une autre artiste du milieu Hip Hop!
Venez, vibrez, dansez hip Hop! .
Le 26 Bis Atelier Danse 26Bis Rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 75 28 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement STAGE HIP HOP Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-02-13 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme