Stage Hip Hop

Ecole de danse Celi’Art 15 rue André Bourdet Vernon Eure

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 11:00:00

2026-02-28 2026-03-28

Un stage hip-hop est proposé aux enfants et à leurs parents, à partir de 4 ans. Ce temps de découverte permet une initiation à la danse hip-hop à travers des ateliers ludiques et des jeux de motricité, pensés pour les enfants accompagnés d’un parent.

L’objectif est de partager un moment complice, de prendre le temps d’échanger et de s’amuser ensemble, tout en découvrant l’univers du hip-hop dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Tarifs

– 20 € pour les élèves de l’école de danse, 24 € pour les extérieurs

Les inscriptions se font par mail à clounixdanse@gmail.com .

