Stage iconographie Ardevon Pontorson

Stage iconographie

Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson Manche

Lundi 2026-03-09 09:15:00

2026-03-13 12:15:00

2026-03-09

Les journées commencent par un court temps de prière ; le travail se fait le plus possible dans le silence, et l’attention est portée sur la respiration, pour se laisser inspirer. Les stages d’iconographie sont toujours vécus comme une parenthèse hors du temps.

L’intervenant propose de réaliser une icône tout en faisant découvrir les techniques, l’histoire, le symbolisme et la théologie. Chaque participant repart avec son icône.

Cette activité s’adresse aux débutants comme aux confirmés. Chacun sera accompagné individuellement. Plus d’infos à fondationmsm@gmail.com .

fondationmsm@gmail.com

