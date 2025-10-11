Stage « Identifier les champignons » Saint-Bonnet-Tronçais
Stage « Identifier les champignons » Saint-Bonnet-Tronçais samedi 11 octobre 2025.
Stage « Identifier les champignons »
Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
Date(s) :
2025-10-11
L’association l’ADATER organise une sortie mycologique le samedi 11 octobre, de 9h à 17h en forêt de Tronçais. L’inscription est obligatoire avant le 8 octobre au 04.70.66.48.25 ou 07.83.05.96.13. Le tarif est de 20€ pour la journée.
Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 48 25
English :
The ADATER association is organizing a mycological outing on Saturday October 11, from 9am to 5pm in the Tronçais forest. Registration is required before October 8, by calling 04.70.66.48.25 or 07.83.05.96.13. The cost is ?20 for the day.
German :
Der Verein l’ADATER organisiert am Samstag, den 11. Oktober, von 9 bis 17 Uhr einen mykologischen Ausflug in den Wald von Tronçais. Eine Anmeldung ist bis zum 8. Oktober unter der Telefonnummer 04.70.66.48.25 oder 07.83.05.96.13 erforderlich. Der Preis für den Tag beträgt 20 Euro.
Italiano :
L’associazione ADATER organizza un’uscita micologica sabato 11 ottobre, dalle 9 alle 17, nella foresta di Tronçais. È necessario iscriversi entro l’8 ottobre chiamando i numeri 04.70.66.48.25 o 07.83.05.96.13. Il costo della giornata è di 20 euro.
Espanol :
La asociación ADATER organiza una salida micológica el sábado 11 de octubre, de 9.00 a 17.00 h, en el bosque de Tronçais. Hay que inscribirse antes del 8 de octubre llamando al 04.70.66.48.25 o al 07.83.05.96.13. El precio de la jornada es de 20 euros.
L’événement Stage « Identifier les champignons » Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2025-09-23 par Montluçon Tourisme