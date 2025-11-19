Stage Ikebana et Art floral occidental 15 et 16 mai 2026 chemin de l’église Cruzille

Stage Ikebana et Art floral occidental 15 et 16 mai 2026

Stage Ikebana et art floral occidental du 15 au 16 mai 2026

à Cruzille Saône et Loire

Programme 2 ateliers d’une journée chacun.

Dans un cadre d’exception et convivial, débutants ou confirmés venez participer

à 2 ateliers dirigés par des professeurs et des passionnés de l’art floral japonais et occidental.

Un atelier Ikebana et un atelier art floral occidental, vous sont proposés sur le thème des cadres et tableaux.

Avant de commencer l’atelier nous vous invitons à une séance d’herborisation pour compléter la diversité des végétaux, ensuite chacun se dirigera vers son atelier où vous créerez une composition individuelle en art floral occidental et en Ikebana en duo ou en trio (selon le nombre de participant) vous commencerez à préparer votre structure qui servira en deuxième partie. Pour les deux ateliers, l’après-midi vous composerez en groupe pour élaborer une création grand format.

Sont inclus également les repas des midis (15 et 16 mai) et du soir 15 mai. Afin que chacun se retrouve et échange.

Place limitée à 24 personnes Inscription obligatoire

Information et réservation associationartetfleurs@gmail.com .

chemin de l’église Chemin de l’église Cruzille 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 46 01 73 associationartetfleurs@gmail.com

