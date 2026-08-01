Informations pratiques

Saffloz

Stage immersif

Chemin de Loulle Saffloz Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Trois jours pour ralentir, cueillir, sentir… se ressourcer et rencontrer les plantes sauvages autrement.

Inscriptions et informations en ligne. .

Chemin de Loulle Saffloz 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Stage immersif Saffloz a été mis à jour le 2026-08-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA