UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saffloz

Stage immersif Saffloz

vendredi 21 août 2026 · Saffloz

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Chemin de Loulle
Ville
39130 Saffloz
Département
Jura
Tarif

Saffloz

Stage immersif

Chemin de Loulle Saffloz Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Trois jours pour ralentir, cueillir, sentir… se ressourcer et rencontrer les plantes sauvages autrement.
Inscriptions et informations en ligne.   .

Chemin de Loulle Saffloz 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Stage immersif Saffloz a été mis à jour le 2026-08-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA