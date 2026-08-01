AGENDA · Saffloz
Stage immersif Saffloz
vendredi 21 août 2026 · Saffloz
Informations pratiques
Saffloz
Stage immersif
Chemin de Loulle Saffloz Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Trois jours pour ralentir, cueillir, sentir… se ressourcer et rencontrer les plantes sauvages autrement.
Inscriptions et informations en ligne. .
Chemin de Loulle Saffloz 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Stage immersif Saffloz a été mis à jour le 2026-08-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA