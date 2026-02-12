Stage Impressions au jardin Atelier Plume de Martre Ruffey-le-Château

Stage Impressions au jardin

Atelier Plume de Martre 18 Rue des Jasinets Ruffey-le-Château Doubs

Tarif : 170 – 170 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Stage de dessin et linogravure sur le thème des fleurs, animé par Hélène Violette et Pascale Dole Rognon. Pendant deux jours, l’atelier Plume de Martre va se transformer en jardin d’expérimentation graphique, deux jours pour entrer dans le jardin autrement, observer la courbe d’une tige, d’un pétale, laisser la fleur devenir ligne, puis empreinte. Un stage pour cultiver la lenteur, le geste, et repartir avec des impressions florales plein les mains ! .

Atelier Plume de Martre 18 Rue des Jasinets Ruffey-le-Château 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 27 32 32 pascaledolerognon@gmail.com

