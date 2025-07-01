Stage Impro théâtrale pour Ado avec Sophie Galle Théâtre du Cercle Rennes 13 – 15 avril Ille-et-Vilaine

Ce stage de trois jours propose aux adolescent·es de découvrir le théâtre d’improvisation : l’art de jouer une scène sans préparation préalable

**Formule 3 aprèm : lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 avril 2026**

Ce stage de trois jours propose aux adolescent·es de découvrir le théâtre d'improvisation : l'art de jouer une scène sans préparation préalable. À travers des jeux et exercices variés, ils apprendront à lâcher prise, à écouter leurs partenaires et à exprimer librement leur univers. Un stage ludique et bienveillant pour développer imagination et confiance en soi.

Horaires : 11h – 16h

12 participant•es

Ados, à partir de 12 ans

Tarif : 75€ + 38€ d’adhésion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-13T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-15T16:00:00.000+02:00

http://www.theatreducercle.com https://cpb-tdc.kalisport.com/s-inscrire-a-un-stage/apercu/16/stage-impro-theatrale-pour-ado-avec-sophie-galle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



