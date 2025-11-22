Stage improvisation théâtre week-end novembre Paris La Fabrique du Comédien Paris

Stage improvisation théâtre week-end novembre Paris La Fabrique du Comédien Paris samedi 22 novembre 2025.

Ambiance et état d’esprit de La Fabrique du Comédien : Bienveillance – Exigence – Plaisir.

La Fabrique du Comédien organise un stage de théâtre d’impro à Paris les samedi 22 et dimanche 23 novembre 2025. Pour s’exprimer, progresser et s’éclater sur scène !

– Lieu, dates et horaires : stage d’impro à Paris centre, le week-end du 22 et 22 novembre 2025, de 13h30 à 19h (samedi) et de 13h30 à 18h (dimanche).

– Public : stage de théâtre d’impro pour débutants mais aussi pour les confirmés. Le mélange des niveaux en stage d’improvisation est toujours très enrichissant et bénéfique pour tout le monde.

– Contenu et thème du stage d’impro : se servir de l’improvisation théâtrale pour développer sa répartie, son jeu, sa confiance en soi, son imagination, sa présence sur scène, et progresser dans l’interprétation de personnages. Mais aussi pour s’exprimer en public plus librement. Etre capable de gérer les imprévus grâce à l’impro théâtrale. Et s’éclater sur scène !

– Tarif : 170€. Offre duo : si vous venez à 2 : 153€ le stage

– S’inscrire : attention nombre limité de places ! Pour vous inscrire, c’est très simple, rendez-vous sur le site internet de La Fabrique du Comédien pour une inscription par CB. Ou appelez-nous pour échanger sur vos attentes.

– Contact : La Fabrique du Comédien : 06 68 17 88 06. Site internet : https://stage-theatre.com

Du samedi 22 novembre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :

payant

Public adultes.

Date(s) :

La Fabrique du Comédien 5 rue du helder 75009 Paris

https://stage-theatre.com/stage-theatre-impro-paris/ +33668178806 lafabriqueducomedien@yahoo.fr