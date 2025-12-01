STAGE INDESIGN Paris Ateliers Paris

Pré-requis : une maîtrise de l’environnement du Mac ou du PC est nécessaire.

Matériel : Apporter une clef USB ou bien un disque dur externe

Programme:

Introduction : Le stage débute par une découverte de l’art de la mise en page contemporaine : principes de composition, hiérarchie visuelle, rythme, équilibre, codes éditoriaux. L’analyse de différents documents (revues, brochures, books d’artistes…) permet d’observer comment textes, images et espaces dialoguent pour créer une mise en page cohérente.

Vous serez ensuite initié·e aux bases du logiciel InDesign à travers de nombreux exercices pratiques.

Compositions : Vous apprendrez à structurer un document : organisation des pages, création de gabarits, construction d’un chemin de fer et mise en place des règles graphiques qui assurent la cohérence du projet.

Images : Le stage aborde le choix des images, leur résolution, leurs formats, ainsi que leur importation et gestion dans InDesign. Vous découvrirez aussi des outils récents comme la création de visuels via « Texte à l’image » ou le recadrage intelligent basé sur le contenu.

Blocs et texte : Vous travaillerez la création et la manipulation des blocs, le multicolonnage et les attributs de mise en page. Une large partie est consacrée au texte : mise en forme, styles, chaînage, vectorisation et habillage, afin d’obtenir une typographie lisible et professionnelle.

Objets et tracés : Vous serez initié·e à la création et à la modification de formes, aux courbes de Bézier et aux objets ancrés pour enrichir vos compositions.

Pages et importation : Nous aborderons la gestion des pages (numérotation, pages face à face, formats multiples, grilles) ainsi que l’importation d’images bitmap et vectorielles, en complémentarité avec Photoshop et Illustrator.

Couleur : La colorimétrie permettra de comprendre la gestion des nuances, des dégradés, de la colorisation d’images et des profils colorimétriques utilisés en impression ou en web.

Diffusion : Enfin, vous apprendrez à préparer vos documents pour l’impression ou la publication numérique, avec les bons réglages d’export InDesign et PDF.

Intervenante : Catherine Nyeki

Nombre de places : 10 personnes

Tarif : 350 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 720€ TTC

Dates : les samedis 14, 21, 28 Mars 2026

Horaires : 13h30 à 19h30

Informations par email à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80

Ce stage s’adresse à toute personne intéressée par la découverte des possibilités créatives de la mise en page, la typographie en vue de mettre en forme des brochures, fascicules, livres, book artistique ou bien tout autres documents comportant plusieurs pages incluant : des textes, photos, dessins, peintures, illustrations, plans, cartes, gravures, logo, picto, autres…. Nous aborderons l’ensemble du processus de création jusqu’au format final de publication en intégrant les dernières fonctionnalités de IA générative ( voir programme ci-dessous )

Le samedi 28 mars 2026

de 13h30 à 19h30

Le samedi 21 mars 2026

de 13h30 à 19h30

Le samedi 14 mars 2026

de 13h30 à 19h30

payant

Tarif : 350 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T14:30:00+01:00

fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-14T13:30:00+02:00_2026-03-14T19:30:00+02:00;2026-03-21T13:30:00+02:00_2026-03-21T19:30:00+02:00;2026-03-28T13:30:00+02:00_2026-03-28T19:30:00+02:00

Paris Ateliers 8 rue Lucien Sampaix 75010 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 public@paris-ateliers.org