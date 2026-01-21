Stage informatique : Achats sur internet Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

En 3 séances de 1h30, ce stage pratique aide à maîtriser les bases des achats sur internet – naviguer, comparer, payer en sécurité – dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Gagner en autonomie et en confiance pour faire ses achats en ligne simplement et en toute sécurité.

Le lundi 16 février 2026

de 11h00 à 12h30

Le lundi 09 février 2026

de 11h00 à 12h30

Le lundi 02 février 2026

de 11h00 à 12h30

payant

En fonction du Quotient Familial.

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



