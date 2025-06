STAGE INFORMATIQUE DE LA LOGIQUE BOOLÉENNE AU LANGAGE DE PROGRAMMATION – Saint-André-de-Sangonis 22 juillet 2025 07:00

Hérault

STAGE INFORMATIQUE DE LA LOGIQUE BOOLÉENNE AU LANGAGE DE PROGRAMMATION Avenue de Montpellier Route de Lagamas Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-07-22

2025-07-28

Hackez les secrets de l’informatique moderne !

PLONGEZ DANS LA MATRICE

Vous utilisez votre smartphone, votre ordinateur, vos objets connectés… mais connaissez-vous vraiment leur âme ? Derrière chaque swipe, chaque clic, chaque notification se cache un univers fascinant de logique pure et de créativité technique.

Cette initiation vous emmène dans les coulisses de la révolution numérique, là où tout commence dans le cerveau même des machines.

POUR QUI?

Jeunes adultes assoiffés de savoir, geeks en devenir, passionnés de tech, makers ou simplement curieux cette initiation s’adresse à tous ceux qui refusent d’être de simples utilisateurs et veulent comprendre, créer et maîtriser la technologie.

Zéro prérequis technique juste votre passion et votre envie de percer les mystères du code !

AU PROGRAMME DE LA CARTE PERFORE AU CODE EN PASSANT PAR L’ELECTRON

** SEMAINE 1 DANS LES ENTRAILLES DE LA MACHINE **

Voyage au cœur de l’intelligence artificielle

Session 1 Décryptage du langage binaire

Session 2 L’art de l’automatisme

Session 3 Survol de l’anatomie d’un processeur

Session 4 Évolution du code

** SEMAINE 2 LES BASES DE LA ROBOTIQUE **

De la théorie à la création

Session 1 Arduino votre nouveau meilleur ami

Session 2 Codez comme un pro

Session 3 Level up votre code

Session 4 Projet final votre premier système avec un peu d’intelligence

Pour connaitre plus de détails pour les sessions du programme, rendez-vous sur le site.

Places ultra-limitées. Groupe de 10 personnes. Réservation obligatoire.

Possibilité de faire qu’une seule semaine. .

Avenue de Montpellier Route de Lagamas

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 67 16 77

English :

Hack the secrets of modern computing!

DIVE INTO THE MATRIX

You use your smartphone, your computer, your connected objects… but do you really know their soul? Behind every swipe, every click, every notification lies a fascinating universe of pure logic and technical creativity.

German :

Hacken Sie die Geheimnisse des modernen Computers!

TAUCHEN SIE IN DIE MATRIX EIN

Sie benutzen Ihr Smartphone, Ihren Computer, Ihre vernetzten Gegenstände … aber kennen Sie wirklich ihre Seele? Hinter jedem Swipe, jedem Klick und jeder Benachrichtigung verbirgt sich ein faszinierendes Universum aus reiner Logik und technischer Kreativität.

Italiano :

Scoprite i segreti dell’informatica moderna!

IMMERGETEVI NELLA MATRICE

Utilizzate il vostro smartphone, il vostro computer, i vostri oggetti connessi… ma conoscete davvero la loro anima? Dietro a ogni passaggio, a ogni clic, a ogni notifica si nasconde un mondo affascinante di pura logica e creatività tecnica.

Espanol :

¡Hackea los secretos de la informática moderna!

SUMÉRGETE EN MATRIX

Utilizas tu smartphone, tu ordenador, tus objetos conectados… pero ¿conoces realmente su alma? Detrás de cada golpe, cada clic, cada notificación se esconde un mundo fascinante de pura lógica y creatividad técnica.

