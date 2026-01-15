Stage informatique : Gérer et retoucher ses photos Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Ce stage pratique apprend à classer, retoucher et améliorer ses photos numériques simplement, pour gagner en autonomie et en plaisir, dans une ambiance conviviale et accessible.

Organiser, améliorer et sublimer ses photos pour en profiter pleinement.

Le mardi 07 avril 2026

de 20h00 à 21h30

Le mardi 31 mars 2026

de 20h00 à 21h30

Le mardi 24 mars 2026

de 20h00 à 21h30

Le mardi 17 mars 2026

de 20h00 à 21h30

payant

En fonction du Quotient Familial.

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-17T21:00:00+01:00

fin : 2026-04-08T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-17T20:00:00+02:00_2026-03-17T21:30:00+02:00;2026-03-24T20:00:00+02:00_2026-03-24T21:30:00+02:00;2026-03-31T20:00:00+02:00_2026-03-31T21:30:00+02:00;2026-04-07T20:00:00+02:00_2026-04-07T21:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Point du Jour et trouvez le meilleur itinéraire

