Stage informatique : Initiation à Canva Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS
Stage informatique : Initiation à Canva Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS mardi 3 février 2026.
En quelques séances, ce stage d’initiation permet de découvrir Canva et de réaliser affiches, invitations ou publications en toute simplicité, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.
Créer facilement des visuels beaux et efficaces, même sans être graphiste.
Le mardi 17 février 2026
de 20h00 à 21h30
Le mardi 10 février 2026
de 20h00 à 21h30
Le mardi 03 février 2026
de 20h00 à 21h30
payant
En fonction du Quotient Familial.
Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.
Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour
