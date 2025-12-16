Stage Initiation à la BD Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon
Stage Initiation à la BD Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon samedi 14 février 2026.
Stage Initiation à la BD
Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
Date(s) :
2026-02-14
️ Venez créer votre première planche de BD !
Découvrez le processus d’une illustratrice, des recherches à la planche finale,
en passant par le découpage, essentiel à une narration limpide.
Votre défi ? Réussir à faire comprendre votre (courte) histoire sans un seul mot !
Infos & inscriptions 06 81 78 50 88 ou carole.xenard@lilo.org .
Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Initiation à la BD
L’événement Stage Initiation à la BD Vernon a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération