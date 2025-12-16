Stage Initiation à la BD Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Stage Initiation à la BD

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

️ Venez créer votre première planche de BD !

Découvrez le processus d’une illustratrice, des recherches à la planche finale,

en passant par le découpage, essentiel à une narration limpide.

Votre défi ? Réussir à faire comprendre votre (courte) histoire sans un seul mot !

Infos & inscriptions 06 81 78 50 88 ou carole.xenard@lilo.org .

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

