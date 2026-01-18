Stage Initiation à la Photographie L’Etabli Neuvic

Stage Initiation à la Photographie

L’Etabli 4 avenue du Général de Gaulle Neuvic Dordogne

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Vous aimez la photographie mais n’osez pas sortir du mode automatique car vous n’y comprenez rien… avec ce stage, reprenez les rênes de votre créativité grâce aux conseils précieux d’un professionnel et à une mise en pratique immédiate.

14h-17h à l’Établi, 4 Av. Général de Gaulle

Tarif 55 €

L’Etabli 4 avenue du Général de Gaulle Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 84 70 86

English : Stage Initiation à la Photographie

Do you love photography but don’t dare get out of automatic mode because you don’t understand anything about it? With this course, take back the reins of your creativity thanks to invaluable advice from a professional and immediate practical application.

2pm-5pm at l’Établi, 4 Av. Général de Gaulle

Price: 55 ?

