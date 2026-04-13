STAGE : Initiation à l’art du conte – stage de printemps, Terre et Sens, Eyraud-Crempse-Maurens

STAGE : Initiation à l’art du conte – stage de printemps 13 – 17 avril Terre et Sens Dordogne

Ouvert à toute et tous…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-13T09:30:00+02:00 – 2026-04-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T09:30:00+02:00 – 2026-04-17T17:30:00+02:00

Public concerné

La formation s’adresse à toute personne souhaitant s’initier à l’art du conte à titre privé ou professionnel (bibliothécaires, enseignants, éducateurs, animateurs, etc.) ainsi qu’aux artistes du spectacle vivant.

Objectifs

Explorer les outils de base pour retenir un conte et le partager en public.

Commencer d’écouter le conteur qui est en soi, pour lui donner la parole.

Découvrir les enjeux sociaux et personnels des contes, ce qu’ils disent, leur rôle social.

Explorer le rôle de l’imaginaire dans notre relation au monde et aux autres

Dates :

– Stage de printemps du 13 au 17 avril 2026 à 24140 Saint-Jean d’Eyraud avec Ambre Brucker

autre sessions :

– Stage d’hiver du 16 au 20 février 2026 à 81630 Salvagnac avec François Vermel

– Stage d’été du du 06 au 10 juillet 2026 à 81630 Salvagnac avec François Vermel

Effectif : 8 stagiaires

Horaires : 9h à 12h30 et 14h à 17h30

Terre et Sens La Faurie, 24140 ST JEAN D’EYRAUD Eyraud-Crempse-Maurens 24140 Saint-Jean-d’Eyraud Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/dahu-temeraire/evenements/stages-d-initiation-a-l-art-du-conte-2026 »}]

Une conteuse ou un conteur est en vous… Donnez-lui la parole ! Une formation pratique pour découvrir l’art du conte. stage conte formation conte

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