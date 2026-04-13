STAGE : Initiation à l’art du conte – stage de printemps, Terre et Sens, Eyraud-Crempse-Maurens
STAGE : Initiation à l’art du conte – stage de printemps, Terre et Sens, Eyraud-Crempse-Maurens lundi 13 avril 2026.
STAGE : Initiation à l’art du conte – stage de printemps 13 – 17 avril Terre et Sens Dordogne
Ouvert à toute et tous…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-13T09:30:00+02:00 – 2026-04-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T09:30:00+02:00 – 2026-04-17T17:30:00+02:00
Public concerné
La formation s’adresse à toute personne souhaitant s’initier à l’art du conte à titre privé ou professionnel (bibliothécaires, enseignants, éducateurs, animateurs, etc.) ainsi qu’aux artistes du spectacle vivant.
Objectifs
- Explorer les outils de base pour retenir un conte et le partager en public.
- Commencer d’écouter le conteur qui est en soi, pour lui donner la parole.
- Découvrir les enjeux sociaux et personnels des contes, ce qu’ils disent, leur rôle social.
- Explorer le rôle de l’imaginaire dans notre relation au monde et aux autres
Dates :
– Stage de printemps du 13 au 17 avril 2026 à 24140 Saint-Jean d’Eyraud avec Ambre Brucker
autre sessions :
– Stage d’hiver du 16 au 20 février 2026 à 81630 Salvagnac avec François Vermel
– Stage d’été du du 06 au 10 juillet 2026 à 81630 Salvagnac avec François Vermel
Effectif : 8 stagiaires
Horaires : 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Terre et Sens La Faurie, 24140 ST JEAN D’EYRAUD Eyraud-Crempse-Maurens 24140 Saint-Jean-d’Eyraud Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/dahu-temeraire/evenements/stages-d-initiation-a-l-art-du-conte-2026 »}]
Une conteuse ou un conteur est en vous… Donnez-lui la parole ! Une formation pratique pour découvrir l’art du conte. stage conte formation conte
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